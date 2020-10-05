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Камчатский гидромет не обнаружил следов нефтепродуктов в пробах, взятых накануне с Халактырского пляжа

Главная Экология
Иркутск
14:13 5 Октября 2020
камчатка, экология, загрязнение, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Камчатгидромета не обнаружили следов нефтепродуктов в пробах, взятых накануне с Халактырского пляжа, передает «Общественное телевидение России». В ближайшее время специалисты намерены провести исследования рек, впадающих в океан возле пляжа.

Руководитель Камчатского управления гидрометслужбы Вера Полякова уточнила, что в образцах обнаружили превышение по фенолам, а остальные показатели находятся в пределах нормы. При этом в предыдущих пробах (от 29 сентября) нефтепродукты в 4 раза превышали разрешенные показатели.

На данный момент у специалистов есть несколько версий причин произошедшего: техногенное загрязнение, природное явление, в том числе воздействие водорослей, а также сейсмическая активность вулканов.

Фото yandex.ru

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