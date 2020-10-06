В одной из рек, впадающих в Авачинский залив, обнаружены отложения желто-коричнево-зеленого цвета

В правом притоке реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, обнаружены отложения желто-коричнево-зеленого цвета, сообщили сегодня специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).

«Цвет воды отличается от нормального. На дне такие отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами пена», - рассказал врио руководителя института Александр Варкентин.

В субботу специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что рассматриваются три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.