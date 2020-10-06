Возможной причиной загрязнения акватории у берегов Камчатки назвали полигон ядохимикатов

На Камчатке специалисты возьмут пробы с Козельского полигона ядохимикатов, чтобы установить или исключить причину загрязнения океанических вод полуострова, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, это Козельский полигон ядохимикатов», – заявил глава края Владимир Солодов.

В субботу специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что рассматриваются три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями.