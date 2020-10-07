В пробах воды на Халактырском пляже обнаружены только следы ГСМ - Генпрокуратура

В пробах воды, взятых на Халактырском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов (ГСМ), ядовитых веществ в них нет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры.

«Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже», - рассказали в ГП РФ.

В субботу, 3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. Изначально рассматривалось три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, и третья - связанная с вулканическими проявлениями. Сейчас местные власти рассматривают две приоритетные версии: разлив ядовитых веществ или цветение микроводорослей.