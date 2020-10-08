Токсинов у побережья Камчатки не обнаружено

Токсинов в воде у побережья Камчатки не обнаружено, сообщил губернатор края Владимир Солодов, которого цитирует РИА Новости.

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», - сказал он.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, взятых на Халактырском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов (ГСМ), ядовитых веществ в них нет.

В субботу, 3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. Изначально рассматривалось три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, и третья - связанная с вулканическими проявлениями.