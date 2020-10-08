Ученые из ДВФУ обнаружили загрязнение длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили загрязнение длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной.

«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега", - говорится в сообщении университета.

В субботу, 3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. Изначально рассматривалось три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, и третья - связанная с вулканическими проявлениями.