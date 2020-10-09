Причиной гибели морских животных и моллюсков на Камчатке могли стать токсичные водоросли

Полосу необычного цвета, которую, предположительно, могли сформировать микроводоросли Dinophysis Fortii, обнаружили в Авачинском заливе, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.

В сообщении пресс-службы вуза отмечается, что эти водоросли обнаружили при облете акватории залива. Протяженность этой полосы составляет около 40 километров, она состоит из участков шириной от 30 до 100 метров.

Ученые отмечают, что такой вид водорослей вырабатывает сильные токсины, которые могут быть опасными для моллюсков, попадать в организм человека по пищевой цепочке и вызвать расстройства, ухудшения самочувствия.

В субботу, 3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. Изначально рассматривалось три версии загрязнения воды у берегов Камчатки. Это - версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, версия природного воздействия и сейсмическая активность, и третья - связанная с вулканическими проявлениями.