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На Камчатки обнаружены еще два места гибели морских животных

Главная Экология
Иркутск
12:38 13 Октября 2020
камчатка, экология, ситуация, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Гибель морских организмов зафиксирована южнее Авачинской бухты, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Солодов. По его словам, данные об этом были получены с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка.

Также поступили видеозаписи от очевидцев, подтверждающие гибель морских организмов у Охотского (восточного) побережья Камчатки.

«Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом с деятельностью человека: изменением климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы - человечество, - оказываем», - сказал Солодов.

3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных. 

В настоящее время одной из главных версий случившегося ученые считают, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями.

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