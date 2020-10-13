На Камчатки обнаружены еще два места гибели морских животных

Гибель морских организмов зафиксирована южнее Авачинской бухты, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Солодов. По его словам, данные об этом были получены с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка.

Также поступили видеозаписи от очевидцев, подтверждающие гибель морских организмов у Охотского (восточного) побережья Камчатки.

«Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом с деятельностью человека: изменением климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы - человечество, - оказываем», - сказал Солодов.

3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных.

В настоящее время одной из главных версий случившегося ученые считают, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями.