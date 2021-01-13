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Мать со 100-процентным поражением легких и ее новорожденного ребенка спасли врачи перинатального центра Иркутска

Главная Здоровье
Иркутск
10:20 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Уникальным случаем из своей практики поделились врачи перинатального центра Иркутска. Им удалось сохранить жизнь матери со 100-процентным поражением легких в результате осложнений COVID-19, а также ее новорожденному ребенку. Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. У нее была сильная отдышка, поэтому плод испытывал кислородное голодание.

Врачи приняли решение выполнить операцию кесарева сечения: на свет появилась девочка, которая была здорова. Мама же попала в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь более 50 дней. Два месяца женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас с молодой мамой все в порядке, ее выписали. Однако врачи перинатального центра предупредили, что пациентке потребуется длительная реабилитация.

 

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