Мать со 100-процентным поражением легких и ее новорожденного ребенка спасли врачи перинатального центра Иркутска

Уникальным случаем из своей практики поделились врачи перинатального центра Иркутска. Им удалось сохранить жизнь матери со 100-процентным поражением легких в результате осложнений COVID-19, а также ее новорожденному ребенку. Женщина заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. У нее была сильная отдышка, поэтому плод испытывал кислородное голодание.

Врачи приняли решение выполнить операцию кесарева сечения: на свет появилась девочка, которая была здорова. Мама же попала в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь более 50 дней. Два месяца женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас с молодой мамой все в порядке, ее выписали. Однако врачи перинатального центра предупредили, что пациентке потребуется длительная реабилитация.



