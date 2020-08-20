Главбух ГУФСИН по Иркутской области получила условный срок

Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года главбуха главного управления ФСИН по Иркутской области. Она признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

О приговоре сообщили в следственном управлении СКР по региону. В материалах уголовного дела говорится об эпизоде, имевшем место в 2015 году, когда ГУФСИН заключило ряд контрактов на поставку продовольствия.

«В ходе исполнения данных контрактов осужденной, стало известно о том, что поставщиком отгрузка товара в установленный контрактами срок не производилась. Несмотря на это, она довела до сведения должностных лиц подведомственных учреждений свое указание о необходимости подготовки мнимых договоров хранения продовольствия, которое фактически не было поставлено», - говорится в пресс-релизе следственного управления.

В результате поставщику оплатили товар, который заказчик так и не получил. ГУФСИН по Иркутской области был причинен ущерб в размере свыше 14 млн руб.

Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела следственные действия проходили также в Оренбургской, Волгоградской и Амурской областях.

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