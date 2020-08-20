Четыре человека погибли после столкновения автомобилей в Иркутской области

Крупная автомобильная катастрофа произошла в Иркутской области. Ее жертвами стали четыре человека.

Авария случилась в ночь на 20 августа. На федеральной трассе А-331 «Вилюй» вблизи села Покосное на территории Братского района области столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Toyota Vista.

«54-летний водитель, две пассажирки Лады (18 и 47 лет) и 31-летний пассажир «Тойоты» от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков. По предварительной информации, еще двое мужчин, водитель и пассажир «Тойоты» сейчас госпитализированы», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Иркутской области.

Обстоятельства ДТП еще выясняются.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области