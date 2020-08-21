Суд запретил работу иркутского предприятия по иску природоохранной прокуратуры

Иркутский районный суд запретил деятельность ООО «ИркутскЭкоМатериалы». Тем самым он удовлетворил иск западно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Иск был подан по итогам проверки работы предприятия в Иркутском районе Иркутской области. Прокуратура пришла к выводу, что предприятие нарушило природоохранные, земельные, санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы.

«Предпринимателем допущено захламление производственной территории отходами производства и потребления, не разработаны паспорта отходов I-IV классов опасности, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду не поставлены на государственный учет, самовольно захвачен земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м», - перечисляются выявленные нарушения на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что деятельность «ИркутскЭкоМатериалов» возможна после устранения выявленных прокуратурой нарушений.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры