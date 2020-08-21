21 августа
Иркутск
73.77
 
€ 87.43
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Суд запретил работу иркутского предприятия по иску природоохранной прокуратуры

Главная Происшествия
Иркутск
11:57 21 Августа 2020
суд, прокуратура, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Иркутский районный суд запретил деятельность ООО «ИркутскЭкоМатериалы». Тем самым он удовлетворил иск западно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Иск был подан по итогам проверки работы предприятия в Иркутском районе Иркутской области. Прокуратура пришла к выводу, что предприятие нарушило природоохранные, земельные, санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы.

«Предпринимателем допущено захламление производственной территории отходами производства и потребления, не разработаны паспорта отходов I-IV классов опасности, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду не поставлены на государственный учет, самовольно захвачен земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м», - перечисляются выявленные нарушения на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что деятельность «ИркутскЭкоМатериалов» возможна после устранения выявленных прокуратурой нарушений.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Четыре человека погибли после столкновения автомобилей в Иркутской области

Четыре человека погибли после столкновения автомобилей в Иркутской области

20 Августа 2020 г.
Авария произошла ночью на территории Братского района
Новости Иркутска: Главбух ГУФСИН по Иркутской области получила условный срок

Главбух ГУФСИН по Иркутской области получила условный срок

20 Августа 2020 г.
Приговор вынес Куйбышевский районный суд Иркутска
Новости Иркутска: Ливни затопили Благовещенск,в городе введен режим ЧС

Ливни затопили Благовещенск,в городе введен режим ЧС

18 Августа 2020 г.
В результате ливней были затоплены улицы во 2-м и 3-м микрорайонах, а также ряд социальных объектов.
Новости Иркутска: В Иркутской области выявили сообщество «черных лесорубов»

В Иркутской области выявили сообщество «черных лесорубов»

18 Августа 2020 г.
По данным полиции, им покровительствовали должностные лица
Новости Иркутска: Туриста вывезли вертолетом из Окинского района Бурятии

Туриста вывезли вертолетом из Окинского района Бурятии

17 Августа 2020 г.
Путешественник повредил позвоночник
Новости Иркутска: В Бурятии автомобильную трассу освободили от воды

В Бурятии автомобильную трассу освободили от воды

11 Августа 2020 г.
Уровень воды в ряде рек республики еще поднимается
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Танкисты в Бурятии подготовились к «Селенге-2020»

Танкисты в Бурятии подготовились к «Селенге-2020»

19 Августа 2020 г.
Военнослужащие танкового соединения провели боевые стрельбы
Новости Иркутска: Бурятские археологи вышли поработать на дачном участке

Бурятские археологи вышли поработать на дачном участке

20 Августа 2020 г.
Возраст обнаруженного в Зеленхозе захоронения – около 7 тыс. лет
Новости Иркутска: Иркутские кинотеатры заполнят наполовину

Иркутские кинотеатры заполнят наполовину

19 Августа 2020 г.
Им разрешили работать с соблюдением ряда условий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru