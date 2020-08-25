Оставшийся в живых: иркутский рыбак выбирался из тайги 12 дней

В Катангском районе Иркутской области нашелся рыбак, пропавший 19 августа. Он заблудился в тайге.

«Для розыска пропавшего была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и работника лесничества. Однако поиски не принесли результатов. На 12-й день гражданин самостоятельно нашел выход из тайги», - рассказали ТАСС в главном управлении МВД России по Иркутской области.

12 августа мужчина ушел из поселка Бур на реку порыбачить и не вернулся. Он рассказал, что почти две недели питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки.

В течение этого лета в Иркутской области поступило уже 31 заявление о пропаже людей. К настоящему времени нашлись 19. Ранее региональное главное управление МЧС сообщало о пропаже двух человек во время сплава в Катангском районе 21 июля.

Как писали Sibnovosti.ru, с 19 июля в Восточной Сибири идет поиск самолета Ан-2, в котором находилось шесть человек. На сегодняшний день поиски борта проводит наземная группа спасателей на территории Черемховского района Иркутской области.

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