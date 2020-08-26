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Семь человек получили сроки за отравление «Боярышником» жителей Иркутска

Главная Происшествия
Иркутск
10:12 26 Августа 2020
суд, приговор, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
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Ленинский районный суд Иркутска завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного после гибели десятков человек из-за отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Виновными признаны семь подсудимых.  

По данным сайта суда, обвинения предъявлялось по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц). В числе осужденных Заур Абилов, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Светлана Красноярова, Юлия Мелентьева, Рахман Мехдиев и Сулейман Рустамов.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима. Общий срок для данной группы лиц составил 56 лет шесть месяцев», - подвели итог в суде.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», в результате которого умерли 76 человек. В жидкости содержался метиловый спирт. В 2018 году другой районный суд Иркутска - Свердловский - уже осудил двух женщин по делу о торговле «Боярышником». Владелец и продавец торгового павильона, расположенного на территории Академгородка, получили тогда в общей сложности семь лет колонии.

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