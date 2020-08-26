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В Иркутской области пожары привели к ЧС в двух районах

Главная Происшествия
Иркутск
12:21 26 Августа 2020
лесные пожары, чс, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области - Усть-Кутском и Катангском. Причиной стал лесные пожары.

 «Действовавшими оставалось 19 пожаров. Два вновь обнаруженных в Катангском районе. Из ранее зарегистрированных: 12 – в Катангском районе, три – в Усть-Кутском…», - сообщила пресс-служба правительства региона о ситуации на утро 26 августа.

По ее данным, общая площадь действующих очагов составила 12,2 тыс. га. В тушении всех природных пожаров в Иркутской области 25 августа было задействовано 249 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 140 работников лесной охраны, 81 мобилизованный гражданин и 68 единиц наземной техники.

По подсчетам главного управления МЧС по Иркутской области, сегодня утром в зоне задымления из-за пожаров находилось 20 населенных пунктов в Катангском и Киренском районах.

«26 августа на территории Иркутской области ожидается ветер восточный с переходом на северо-западный с порывами до 14 м/с. В зоне возможного задымления могут оказаться населенные пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, Жигаловского районов», - прогнозируют в ведомстве.

Фото: официальный портал Иркутской области

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