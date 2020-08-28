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Главврача в Бурятии отправили под домашний арест

Главная Происшествия
Иркутск
10:31 28 Августа 2020
врач, скр, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главврача ГАУЗ «Городская поликлиника №6» в Улан-Удэ. Она подозревается сразу по двум статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

О возбуждении дела сообщило следственное управление СКР по Республике Бурятия. По его данным, в материалах следствия речь идет о событиях 2018 года.

«По данным следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн руб. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн руб. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование», - говорится в пресс-релизе ведомства.

По оценке следственных органов, в результате этих действий учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн руб.

Фамилия экс-главврача поликлиники №6 не указывается. По данным «Радио Сибирь», речь идет о Наталье Бухольцевой. Ранее она работала заместителем министра здравоохранения Бурятии, а в настоящее время возглавляет ГАУЗ «Городская больница №4». Мерой пресечения ей выбран домашний арест.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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