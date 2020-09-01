Под Улан-Удэ потушили пожар на мусорном полигоне

Удалось ликвидировать задымление на полигоне твердых коммунальных отходов в селе Нижний Саянтуй, расположенном в Тарбагатайском районе Республики Бурятия. Работы выполнило МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ».

Мусор загорелся на полигоне в минувшую субботу. Свалку стали засыпать песком. Всего, по данным информационного сайта Улан-Удэ, было израсходовано 4,5 тыс. куб. м песка. На месте работали четыре самосвала, грейдер, фронтальный погрузчик два 2 бульдозера. По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание мусора.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале августа пришлось тушить пожар на мусорном полигоне «Левобережный» в Кировском районе Новосибирска.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ