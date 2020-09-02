Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

В Иркутской области задержаны и решением суда отправлены под стражу двое иностранцев. На территории Прибайкальского национального парка они охотились на краснокнижных соколов.

Задержали их после того, сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились иностранцы. Те попытались скрыться, но безуспешно.

«В автомобиле были обнаружены различные приспособления для отлова птиц, а на изъятых сотовых телефонах подозреваемых - видео и фото соколов. Кроме того, обнаружены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц», - сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Иностранцы отправлены под стражу на два месяца.

Это не первый случай, когда в лесах Сибири задерживают иностранцев, занимающихся добычей соколов. Например, как писали Sibnovosti.ru, в начале 2018 года в Республике Бурятия суд вынес приговор трем членам организованной преступной группы, организовавшим поставки краснокнижных птиц (балобанов, кречетов и сапсанов) из Иркутска на Ближний Восток. Тогда гражданин Сирии получил шесть лет лишения свободы.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области.