3 сентября
Иркутск
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

Главная Происшествия
Иркутск
22:31 3 Сентября 2020
приморье, чп, стихия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На Приморье в четверг во второй половине дня обрушился ураган, вызванный тайфуном «Майсак». В результате стихии тысячи людей остались без электричества, пострадали дома, повалены сотни деревьев. Скорость ветра в отдельных районах достигала 30-40 м/с. Об этом сообщили в региональных оперативных и чрезвычайных службах.

Отключения электроэнергии произошли во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах.

Стихия повредила кровли многоквартирных домов и детского сада во Владивостоке, а также других населенных пунктах региона. В городе повалено более 300 деревьев.

В селе Лукьяновка Шкотовского района в результате падения дерева погиб человек.

Режим ЧС введен в Находке.

В пострадавших районах ведется ликвидация последствий стихии.

Фото Yandex.ru

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

2 Сентября 2020 г.
Их задержали на территории Прибайкальского национального парка
Новости Иркутска: Под Улан-Удэ потушили пожар на мусорном полигоне

Под Улан-Удэ потушили пожар на мусорном полигоне

1 Сентября 2020 г.
Для этого использовали 4,5 тыс. куб. метров песка
Новости Иркутска: Главврача в Бурятии отправили под домашний арест

Главврача в Бурятии отправили под домашний арест

28 Августа 2020 г.
Ее подозревают в мошенничестве и подлоге при аренде имущества
Новости Иркутска: В Иркутской области пожары привели к ЧС в двух районах

В Иркутской области пожары привели к ЧС в двух районах

26 Августа 2020 г.
В зоне задымления оказалось 20 населенных пунктов
Новости Иркутска: Семь человек получили сроки за отравление «Боярышником» жителей Иркутска

Семь человек получили сроки за отравление «Боярышником» жителей Иркутска

26 Августа 2020 г.
Общий срок превысил 56 лет
Новости Иркутска: Оставшийся в живых: иркутский рыбак выбирался из тайги 12 дней

Оставшийся в живых: иркутский рыбак выбирался из тайги 12 дней

25 Августа 2020 г.
Обратную дорогу он нашел сам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутская область получит участок для создания Суворовского военного училища

Иркутская область получит участок для создания Суворовского военного училища

1 Сентября 2020 г.
Это решение приняла городская дума Иркутска
Новости Иркутска: Микрорайон в Улан-Удэ подключат к централизованному теплоснабжению

Микрорайон в Улан-Удэ подключат к централизованному теплоснабжению

31 Августа 2020 г.
Проект профинансирует федеральный фонд
Новости Иркутска: Ипподром в Иркутске стал памятником истории и культуры

Ипподром в Иркутске стал памятником истории и культуры

3 Сентября 2020 г.
Он был создан в 1900 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru