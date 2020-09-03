На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

На Приморье в четверг во второй половине дня обрушился ураган, вызванный тайфуном «Майсак». В результате стихии тысячи людей остались без электричества, пострадали дома, повалены сотни деревьев. Скорость ветра в отдельных районах достигала 30-40 м/с. Об этом сообщили в региональных оперативных и чрезвычайных службах.

Отключения электроэнергии произошли во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах.

Стихия повредила кровли многоквартирных домов и детского сада во Владивостоке, а также других населенных пунктах региона. В городе повалено более 300 деревьев.

В селе Лукьяновка Шкотовского района в результате падения дерева погиб человек.

Режим ЧС введен в Находке.

В пострадавших районах ведется ликвидация последствий стихии.

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