Свалку ртутных ламп обнаружили под Улан-Удэ

В Республике Бурятия проводится доследственная проверка в связи с появлением рядом с Улан-Удэ «кладбища ртутных ламп». Поводом для проверки стала публикация на сайте одного из местных изданий.

Несанкционированную свалку ртутных ламп обнаружили возле села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района региона. Судя по фотоматериалам публикации, часть ламп повреждена, целостность колб нарушена. Это может привести к утечке ртути в окружающую природную среду.

«… Будет проведен полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, изобличение виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения природной среды. В ближайшее время совместно со специалистами будет произведено изъятие образцов почвы в месте обнаружения свалки для их последующего исследования и определения степени загрязнения химическими веществами», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия