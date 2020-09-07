7 сентября
Иркутск
погода +16 °C
75.18
 
€ 89.04
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Двух туристов ищут в Бурятии

Главная Происшествия
Иркутск
15:30 7 Сентября 2020
туристы, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На реке Китой в Республике Бурятия очередное происшествие с туристами. Двое отдыхающих не вернулись с маршрута.

Туристы путешествовали по реке. Тревогу забила супруга одного из них. По информации туристов, которые до 4 сентября были с пропавшими, у мужчин сломался катамаран.

«6 сентября поступило обращение от жительницы Москвы о том, что на реке Китой Окинского района в труднодоступной местности не вышел с водного маршрута ее муж, путешествовавший по маршруту с напарником», - рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

По данным представителя агентства, к поискам привлечен борт Ми-8 России Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Туристов ищут на территории Окинского района региона на границе с Иркутской областью.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2020 года на реке Китой удалось найти двух рыбаков, у которых сломалась лодка. В августе спасателям пришлось вертолетом эвакуировать из этих мест туриста, повредившего позвоночник.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Свалку ртутных ламп обнаружили под Улан-Удэ

Свалку ртутных ламп обнаружили под Улан-Удэ

4 Сентября 2020 г.
Следственные органы проводят проверку
Новости Иркутска: На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

3 Сентября 2020 г.
В селе Лукьяновка Шкотовского района в результате падения дерева погиб человек.
Новости Иркутска: Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

2 Сентября 2020 г.
Их задержали на территории Прибайкальского национального парка
Новости Иркутска: Под Улан-Удэ потушили пожар на мусорном полигоне

Под Улан-Удэ потушили пожар на мусорном полигоне

1 Сентября 2020 г.
Для этого использовали 4,5 тыс. куб. метров песка
Новости Иркутска: Главврача в Бурятии отправили под домашний арест

Главврача в Бурятии отправили под домашний арест

28 Августа 2020 г.
Ее подозревают в мошенничестве и подлоге при аренде имущества
Новости Иркутска: В Иркутской области пожары привели к ЧС в двух районах

В Иркутской области пожары привели к ЧС в двух районах

26 Августа 2020 г.
В зоне задымления оказалось 20 населенных пунктов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Для Байкальска напишут план развития

Для Байкальска напишут план развития

4 Сентября 2020 г.
Его подготовкой займется структура ВЭБ.РФ
Новости Иркутска: Проекты сибирских городов вошли в число победителей конкурса Минстроя РФ

Проекты сибирских городов вошли в число победителей конкурса Минстроя РФ

3 Сентября 2020 г.
Они получат федеральное финансирование
Новости Иркутска: Иркутский «Байкал» не увидит шведов

Иркутский «Байкал» не увидит шведов

2 Сентября 2020 г.
Центр открылся, но чемпионат мира оказался под вопросом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru