Двух туристов ищут в Бурятии

На реке Китой в Республике Бурятия очередное происшествие с туристами. Двое отдыхающих не вернулись с маршрута.

Туристы путешествовали по реке. Тревогу забила супруга одного из них. По информации туристов, которые до 4 сентября были с пропавшими, у мужчин сломался катамаран.

«6 сентября поступило обращение от жительницы Москвы о том, что на реке Китой Окинского района в труднодоступной местности не вышел с водного маршрута ее муж, путешествовавший по маршруту с напарником», - рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

По данным представителя агентства, к поискам привлечен борт Ми-8 России Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Туристов ищут на территории Окинского района региона на границе с Иркутской областью.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2020 года на реке Китой удалось найти двух рыбаков, у которых сломалась лодка. В августе спасателям пришлось вертолетом эвакуировать из этих мест туриста, повредившего позвоночник.

Фото: официальный портал Иркутской области