В Бурятии нашлись пропавшие туристы

В Республике Бурятия нашли двух туристов из Москвы. Они пропали при прохождении водного маршрута по реке Китой.

Обнаружить туристов в Окинском районе региона удалось с помощью вертолета Ми-8 МЧС. Он вылетел на поиски вчера утром.

Как писали Sibnovosti.ru, о том, что туристы пропали, сообщила 6 сентября супруга одного из них. По предварительным данным, у отдыхающих сломался катамаран, и они продолжили путь пешком.

«Спасатели нашли потерявшихся мужчин в удовлетворительном состоянии и доставили в г. Иркутск», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Бурятия.

Тем временем, в Республике Алтай до сих пор не могут найти туристку из Новосибирска. Еще 3 сентября она решила устроить заплыв по реке Катуни у села Элекмонар Чемальского района. Ее тут же подхватило и унесло течение.

Фото: страница главного управления МЧС по Республике Бурятия в соцсети «ВКонтакте»