9 сентября
Иркутск
75.96
 
€ 89.74
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутский «Безопасный город» почувствовал опасность

Главная Происшествия
Иркутск
15:06 9 Сентября 2020
обрушение, здание, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты иркутского МКУ «Безопасный город» вынуждены покинуть помещения на ул. Карла Маркса, 26Б. Такое решение было принято из-за частичного обрушения здания.

В мэрии Иркутска заявили, что причиной обрушения стал капремонт, который проводится частным владельцем в соседнем здании. Строения имеют общую несущую стену.  

«Несмотря на неоднократные предостережения, собственник здания самовольно начал реконструкцию. При проведении земляных работ общая несущая стена просела и растрескалась», - привел официальный портал Иркутска комментарий и. о. директора МКУ Алексея Зяблицкого.

По данным городских властей специалисты муниципалитета готовят документацию для проведения строительной экспертизы. Она послужит основанием для обращения с иском в суд.

МКУ «Безопасный город» занимается вопросами гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера и т. д.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Рыбаки на иркутской реке запросили помощь спасателей

Рыбаки на иркутской реке запросили помощь спасателей

9 Сентября 2020 г.
Их лодка перевернулась в 180 км от Тулуна
Новости Иркутска: В Бурятии нашлись пропавшие туристы

В Бурятии нашлись пропавшие туристы

8 Сентября 2020 г.
Спасатели доставили их в Иркутск
Новости Иркутска: Двух туристов ищут в Бурятии

Двух туристов ищут в Бурятии

7 Сентября 2020 г.
Они не вернулись с маршрута по реке Китой
Новости Иркутска: Свалку ртутных ламп обнаружили под Улан-Удэ

Свалку ртутных ламп обнаружили под Улан-Удэ

4 Сентября 2020 г.
Следственные органы проводят проверку
Новости Иркутска: На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

На Приморье обрушился ураган: тысячи людей остались без света, пострадали дома, повалены сотни деревьев

3 Сентября 2020 г.
В селе Лукьяновка Шкотовского района в результате падения дерева погиб человек.
Новости Иркутска: Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

Иностранцы ловили соколов в иркутских лесах

2 Сентября 2020 г.
Их задержали на территории Прибайкальского национального парка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне снесли аварийные постройки

В иркутском Тулуне снесли аварийные постройки

7 Сентября 2020 г.
Они не подлежали восстановлению после наводнения 2019 года
Новости Иркутска: В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

В Улан-Удэ подготовлен проект решения о повышении тарифов на транспорте

9 Сентября 2020 г.
Началось его обсуждение в горсовете
Новости Иркутска: Дню города Улан-Удэ в календаре не нашлось места

Дню города Улан-Удэ в календаре не нашлось места

8 Сентября 2020 г.
Из-за эпидемии коронавируса праздник решили не проводить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru