Иркутский «Безопасный город» почувствовал опасность

Специалисты иркутского МКУ «Безопасный город» вынуждены покинуть помещения на ул. Карла Маркса, 26Б. Такое решение было принято из-за частичного обрушения здания.

В мэрии Иркутска заявили, что причиной обрушения стал капремонт, который проводится частным владельцем в соседнем здании. Строения имеют общую несущую стену.

«Несмотря на неоднократные предостережения, собственник здания самовольно начал реконструкцию. При проведении земляных работ общая несущая стена просела и растрескалась», - привел официальный портал Иркутска комментарий и. о. директора МКУ Алексея Зяблицкого.

По данным городских властей специалисты муниципалитета готовят документацию для проведения строительной экспертизы. Она послужит основанием для обращения с иском в суд.

МКУ «Безопасный город» занимается вопросами гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера и т. д.

Фото: официальный портал Иркутска