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Рыбаки на иркутской реке запросили помощь спасателей

Главная Происшествия
Иркутск
16:07 9 Сентября 2020
рыбаки, мчс, лодка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области идет операция по спасению группы рыбаков. Их моторная лодка перевернулась на реке Кирей.

В лодке, по данным иркутских спасателей, находились шесть человек. Она перевернулась примерно в 180 км от города Тулуна. Один человек получил травму.

«Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области

Для эвакуации пострадавших вылетел вертолет Ми-8 МЧС.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году спасатели неоднократно использовали авиацию для того, чтобы прийти на помощь рыбакам или туристам. Так, вчера на реке Китой в Республике Бурятия удалось найти двух московских туристов, у которых сломался катамаран.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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