Криминальная пара сбежала из-под конвоя в Иркутске

В Иркутской области сбежали двое заключенных. Криминальная пара была осуждена за серию разбойных нападений в 2018 году.

Побег произошел 7 сентября. Как сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области, Сергея Устюгова и Татьяну Никитину доставили в один из отделов внутренних дел Иркутска для проведения следственных действий. Их проверили на причастность к другим преступлениям.

«После завершения процессуальных мероприятий, в процессе доставления фигурантов в учреждение службы исполнения наказания они совершили побег… Руководством регионального главка назначена служебная проверка, по итогам которой действиям сотрудников, осуществлявших конвоирование, будет дана принципиальная оценка», - отметили в ведомстве.

В настоящее время в розыске задействованы все наружные экипажи и оперативные подразделения полиции.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе двое мужчин сбежали из колонии-поселения ИК-7 в Забайкальском крае. Она расположена в поселке Оловянная на юге региона. Один из сбежавших Артем Кабаков был осужден на 16 с половиной лет колонии за убийство, завладение чужим транспортом и грабеж.

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