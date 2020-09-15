Бывший вице-спикер бурятского парламента обвиняется по двум статьям УК РФ

Бывший вице-спикер народного хурала Республики Бурятия Баир Жамбалов приступил к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. Оно расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия) и ст. 125 (оставление в опасности).

По данным следственного управления СКР по региону, 5 января 2020 года обвиняемый на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado возвращался в Улан-Удэ после рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района автомобиль, двигавшийся со скоростью более 100 км/ч, сбил 17-летнюю девушку (в больнице она скончалась). Водитель же, по версии следствия, скрылся с места происшествия.

Как писали Sibnovosti.ru, первоначально вину за ДТП взял на себя предприниматель Галуст Пилосян, который, по его словам, находился за рулем. ДТП вызвало в республике большой резонанс. В январе «Единая Россия» сместила Баира Жамбалова с поста секретаря республиканского отделения партии. В мае народный хурал отправил его в отставку с поста вице-спикера.

В сообщении следственного управления отмечается, что следствие столкнулось с активным противодействием стороны защиты и попытками другого человека оговорить себя.

«В ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия, после чего организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода», - рассказали в ведомстве.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия