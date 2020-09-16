Пожар вспыхнул на иркутском газопроводе во время ремонта

Пожар произошел сегодня на газопроводе Ангарск – Саянск в Иркутской области. Место возгорания находится примерно в 12 км от Усолья-Сибирского.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Огонь повредил три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании. Обошлось без пострадавших.

Рабочие перекрыли задвижку газопровода, и после этого пожар удалось локализовать. Ближайшее садоводство находится на расстоянии более 1 км от места аварии. Угрозы для населения, по оценке спасателей, пожар не представляет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области