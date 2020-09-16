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Пожар вспыхнул на иркутском газопроводе во время ремонта

Главная Происшествия
Иркутск
12:32 16 Сентября 2020
газ, пожар, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар произошел сегодня на газопроводе Ангарск – Саянск в Иркутской области. Место возгорания находится примерно в 12 км от Усолья-Сибирского.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Огонь повредил три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании. Обошлось без пострадавших.

Рабочие перекрыли задвижку газопровода, и после этого пожар удалось локализовать. Ближайшее садоводство находится на расстоянии более 1 км от места аварии. Угрозы для населения, по оценке спасателей, пожар не представляет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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