В райсуд Улан-Удэ передано уголовное дело о попытке поджога школы

Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрит уголовное дело о попытке поджога школы. Обвинительное заключение по нему утвердил и. о. районного прокурора.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). По данным сайта прокуратуры Республики Бурятия, инцидент, который лег в его основу, произошел в сентябре 2018 года. Обвиняемым по делу проходит ранее судимый местный житель.

«Ранним утром обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений положил листы бумаги под раму окна здания школы №5, расположенной в Сосновом Бору г. Улан-Удэ, и поджег их», - рассказали в надзорном ведомстве.

Тогда серьезного пожара удалось избежать. Возгорание обнаружили работники школы, которые сообщили об этом пожарным.

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