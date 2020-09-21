Пять человек погибли на иркутской трассе

Второе за последние дни ДТП с многочисленными жертвами произошло в Сибири. На этот раз в Иркутской области.

Трагедия случилась на автодороге Р255 «Сибирь» у села Биликтуй на территории Усольского района Иркутской области. По предварительным данным главного управления МВД России по региону, экипаж ГИБДД заметил иномарку, двигавшуюся на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Ее водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и попытался скрыться.

«При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач. В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте», - рассказали о дальнейшем развитии событий в пресс-службе областного главка полиции.

Отмечается также, что водитель тягача получил ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера вечером в Барнауле на Павловском тракте автомобиль Toyota RAV4 налетел на стоящий «КамАЗ». В результате погибли находившиеся в легковом автомобиле двое взрослых и двое детей.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области