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Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

Главная Происшествия
Иркутск
09:04 22 Сентября 2020
землетрясение, мчс, города
Автор: Sibnovosti.ru
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Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия.

По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от областного центра, в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района.

«В городах Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. На данный момент проведено визуальное обследование жилого сектора в населенных пунктах, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - отметили в региональном управлении МЧС.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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