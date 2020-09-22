Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия.

По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от областного центра, в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района.

«В городах Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. На данный момент проведено визуальное обследование жилого сектора в населенных пунктах, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - отметили в региональном управлении МЧС.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области