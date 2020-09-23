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Бежавшего заключенного поймали на даче под Ангарском

Главная Происшествия
Иркутск
10:34 23 Сентября 2020
побег, мвд, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области задержали одного из двух заключенных, сбежавших в начале сентября. Его схватили дачники, обнаружившие беглецов на своем загородном участке в пригороде Ангарска.

«Пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, приехав с сыном на дачный участок, обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме. Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины смогли обезвредить преступника, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Устюгов и Татьяна Никитина совершили побег 7 сентября. Это произошло, когда их доставили в один из отделов внутренних дел Иркутска для проведения следственных действий при проверке на причастность к другим преступлениям.

Криминальную пару осудили в 2018 году за серию разбойных нападений. После побега было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ. Розыск Татьяны Никитиной продолжается.

Фото: сайт МВД России

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