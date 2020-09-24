Сбежавшую из-под стражи женщину задержали на ангарском кладбище

В Иркутской области завершилась операция по поимке двух заключенных. Ранее криминальной паре удалось сбежать из-под конвоя.

«При обследовании территории в пригороде Ангарска сотрудники полиции регионального главка заметили на городском кладбище женщину, которая была похожа на разыскиваемую по характерным приметам. Сопротивления при задержании она не оказала. В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции, ее личность установлена», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Устюгов и Татьяна Никитина совершили побег 7 сентября. Это произошло, когда их доставили в один из отделов внутренних дел Иркутска для проведения следственных действий при проверке на причастность к другим преступлениям.

Вчера в МВД сообщили о том, что мужчину задержали дачники на одном из загородных участков. Тогда женщине удалось скрыться. Криминальную пару осудили в 2018 году за серию разбойных нападений. После побега было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, в розыске приняли участие более 600 сотрудников силовых подразделений полиции, Росгвардии и ФСИН.

Фото: сайт МВД России