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СК: депутат Заксобрания Иркутской области задержан по делу о коррупции

Главная Происшествия
Иркутск
12:27 28 Сентября 2020
иркутск, чиновники, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Заксобрания Иркутской области, сын экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрей задержан по делу о коррупции. Об этом сообщила сегодня  официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Андрей Левченко был задержан 28 сентября, следственные мероприятия также провели у его отца.

Представитель СК отметила, что задержанному вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере. В деле фигурирует программа замены лифтов в Иркутской области, проводимая в 2018 году.

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