СК: депутат Заксобрания Иркутской области задержан по делу о коррупции

Депутат Заксобрания Иркутской области, сын экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрей задержан по делу о коррупции. Об этом сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Андрей Левченко был задержан 28 сентября, следственные мероприятия также провели у его отца.

Представитель СК отметила, что задержанному вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере. В деле фигурирует программа замены лифтов в Иркутской области, проводимая в 2018 году.