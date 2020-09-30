В Иркутской области задержаны участники банды по добыче краснокнижных соколов

Пятеро участников банды по добыче краснокнижных соколов арестованы в Иркутской области. Двоих мужчин силовики задержали на месте преступления во время охоты в степной местности Эхирит-Булагатского района. В их машине нашли ловушки и голубей для приманки соколов. Браконьеры приехали в Иркутск из Московской области и Белгорода. Позже были задержан еще трое охотников. В их съемной квартире силовики обнаружили двух соколов, а также приспособления для ловли птиц, шапочки-«клобучки» и бинокль. Хищных птиц браконьеры собирались вывести за границу для продажи коллекционерам.

«По имеющимся сведениям, задержанные планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они использовали специально подготовленный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещенный в багажном отделении автомобиля», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области.

Сокола-сапсана, который находился в квартире задержанных, выпустили на волю, вторая птица пока находится под наблюдением орнитологов.

Фото: Следком