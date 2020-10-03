В Иркутской области 5,5 тысячи школьников отправились учиться дома. Три школы полностью перешли на дистанционное обучение: в Ангарске, поселке Листвянка и поселке Березняки в Нижнеилимском районе. Об этом заявила на заседании депутатского штаба сообщила зампред регионального правительства Валентина Вобликова. Это произошло из-за случаев заболевания COVID-19 среди учащихся и педагогов.

В двух из трех школ карантин ввели из-за заболевшего COVID-19 учителя - он вел уроки без маски.

Сейчас на самоизоляции в Иркутской области находятся почти 5,5 тысячи учеников и 307 работников школ. Коронавирус выявили у 97 школьников, 54 учителей, 11 воспитанников детсадов, 26 сотрудников дошкольных учреждений.

Добавим, что общее число инфицированных в регионе составляет 19 393 человека. С начала пандемии в регионе выздоровел 17 301 человек, умерло - 236.