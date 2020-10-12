Осужденный за особо тяжкое преступление сбежал из иркутской колонии

В Иркутской области заключенный снова совершил побег. Денис Чернышов отбывал наказание в колонии-поселении №20, которая находится в Усть-Куте.

26-летний Денис Чернышев был осужден за совершение особо тяжкого преступления. По данным главного управления МВД России Иркутской области, его отсутствие обнаружили в ходе вечерней проверки. Полиция приступила к поиску беглеца.

Как писали Sibnovosti.ru, 7 сентября этого года в Иркутске совершили побег Сергей Устюгов и Татьяна Никитина, ранее осужденные за разбойные нападения. Это произошло, когда криминальную пару доставили в один из отделов внутренних дел для проведения следственных действий при проверке на причастность к другим преступлениям. Операция по их поиску и задержанию продлилась более двух недель.

Кроме того, по данным иркутского главка МВД, 21 августа с участка колонии-поселения при ИК №15 в Ангарске сбежал 61-летний Николай Грачев. Он отбывал наказание за совершение грабежа.

Фото: главное управления МВД России по Иркутской области