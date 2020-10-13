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Осужденный добежал из Усть-Кута до Братска

Главная Происшествия
Иркутск
09:54 13 Октября 2020
побег, мвд, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области удалось задержать мужчину, сбежавшего из колонии-поселения. ОН отбывал срок за особо тяжкое преступление.

О завершении операции по его поиску и задержанию сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области.

«Сбежавший из колонии-поселения Усть-Кута Чернышов Денис задержан в поселке Гидростроитель (город Братск), все подробности выясняются», - процитировал сообщение ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, отсутствие Дениса Чернышова обнаружили 10 октября в ходе вечерней проверки в колонии-поселении №20, расположенной в городе Усть-Куте. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи и грабежи.

Фото: главное управления МВД России по Иркутской области

 

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