Осужденный добежал из Усть-Кута до Братска

В Иркутской области удалось задержать мужчину, сбежавшего из колонии-поселения. ОН отбывал срок за особо тяжкое преступление.

О завершении операции по его поиску и задержанию сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области.

«Сбежавший из колонии-поселения Усть-Кута Чернышов Денис задержан в поселке Гидростроитель (город Братск), все подробности выясняются», - процитировал сообщение ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, отсутствие Дениса Чернышова обнаружили 10 октября в ходе вечерней проверки в колонии-поселении №20, расположенной в городе Усть-Куте. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи и грабежи.

Фото: главное управления МВД России по Иркутской области