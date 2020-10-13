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Двое детей утонули на Нижней Тунгуске в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
10:42 13 Октября 2020
дети, лед, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое мальчиков четырех и пяти лет утонули в иркутском поселке Хамакар. Они провалились под лед реки Нижняя Тунгуска.

«Выбраться детям не удалось. Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых», - сообщил о происшествии старший государственный инспектор Ербогаченского инспекторского участка Сергей Брянский.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в настоящее время на водоемах в северных районах региона проходит становление первого ледового покрова. На одном водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 10 октября на реках области (кроме Ангары) была завершена навигация.

Эвенкийский поселок Хамакар расположен в Катангском районе Иркутской области.

Фото: страница главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

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