В Иркутской области раскрыли аферу с поставкам в больницы масок

Закупка некачественных медицинских масок нанесла ущерб бюджету Иркутской области в размере более 40 млн руб. К такому выводу пришли в следственном управлении СКР по региону.

Возбужденное уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Всего в нем три эпизода.

По данным следственного управления, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, документы на товар были сфальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. В дальнейшем был выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн».

«В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны лица, из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании основным фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в следственном управлении.

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