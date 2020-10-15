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В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

Главная Происшествия
Иркутск
13:24 15 Октября 2020
пожар, мчс, персонал
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар вспыхнул в ночь на 15 октября в противотуберкулезном диспансере в Иркутской области. Трехэтажное кирпичное здание расположено в поселке Усть-Ордынском.

Пожарных вызвали из-за задымления на втором этаже. К моменту их прибытия сотрудники диспансера вывели из здания 93 человека. Как выяснилось, загорелся матрас в одной из палат.

«Дознавателями МЧС России, по итогам предварительного осмотра места пожара, установлено, что вероятной причиной является занесение открытого источника зажигания одним из пациентов учреждения», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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