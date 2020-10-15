В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

Пожар вспыхнул в ночь на 15 октября в противотуберкулезном диспансере в Иркутской области. Трехэтажное кирпичное здание расположено в поселке Усть-Ордынском.

Пожарных вызвали из-за задымления на втором этаже. К моменту их прибытия сотрудники диспансера вывели из здания 93 человека. Как выяснилось, загорелся матрас в одной из палат.

«Дознавателями МЧС России, по итогам предварительного осмотра места пожара, установлено, что вероятной причиной является занесение открытого источника зажигания одним из пациентов учреждения», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области