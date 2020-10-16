Главного фигуранта дела о поставках масок в Иркутской области арестовали на два месяца

Фигурантами уголовного дела о поставках некачественных медицинских масок медучреждениям Иркутской области стали шесть человек. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, все они сотрудничают со следствием и дают показания. Пятеро из них находятся под домашним арестом. Основной обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, документы на товар были сфальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствовали требованиям ГОСТа и условиям контракта. В дальнейшем был выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн». Ущерб бюджету оценен примерно в 40 млн руб.

Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по трем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по трем эпизодам по п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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