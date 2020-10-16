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В иркутском поселке сгорело четыре дома

Главная Происшествия
Иркутск
14:52 16 Октября 2020
пожар, дома, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар уничтожил сразу четыре частных дома в Иркутской области. Обошлось без жертв.

Пожар разгорелся сегодня в первой половине дня в поселке Грановщина Иркутского района. К моменту прибытия пожарных четыре дома и надворные постройки уже были охвачены огнем. Под угрозой находились и соседние здания. Пожар удалось локализовать на общей площади 384 кв. м.

«В настоящее время к тушению пожара привлечены 25 человек и 10 единиц техники от МЧС России. Район является безводным, организован подвоз воды, распространению огня способствуют порывы ветра», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Причина пожара пока остается неизвестной.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

 

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