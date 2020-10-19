Пожар стал причиной гибели трех человек в Иркутской области

В городе Нижнеудинске Иркутской области сгорел частный дом. В результате пожара погибли три человека.

Пожар произошел в ночь на 19 октября. Частный дом располагался на ул. 6-й Пятилетки. К моменту прибытия пожарных он был полностью объят огнем.

«В течение 45 минут открытый огонь был ликвидирован на площади 60 кв. м. В ходе тушения пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили в комнате троих погибших: трехлетнюю девочку, девятилетнего мальчика и женщину 42 лет», - рассказали о дальнейшем развитии событий в главном управлении МЧС по Иркутской области.

По предварительным данным спасателей, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки. Отмечается также, что находившийся в доме 16-летний мальчик смог покинуть дом через окно.

Как писали Sibnovosti.ru, крупный пожар в октябре этого года произошел в поселке Грановщина Иркутского района региона. Тогда сгорело четыре частных дома, но обошлось без жертв.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области