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Бурятские спасатели ищут рыбака на озере Котокель

Главная Происшествия
Иркутск
14:08 20 Октября 2020
рыбаки, поиски, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Рыбак погиб на озере Котокель в Бурятии. Поиски еще одного рыбака ведут спасатели региона.

По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, двое местных жителей отправились ловить рыбу вечером 16 октября. К своим друзьям, оставшимся на берегу, они так и не вернулись. Друзья проинформировали о ситуации спасателей. 

«В темноте поиск рыбаков результата не дал. Утром 17 октября поисковые работы были продолжены. Вскоре удалось обнаружить полузатопленную лодку и рядом с ней запутавшееся в сети тело одного из рыбаков», - сообщили в республиканском главке МЧС. 

В ведомстве отметили, что спасательного жилета на погибшем не было.

Озеро Котокель площадью около 69 кв. км находится в Прибайкальском районе Бурятии. Его максимальная глубина составляет 4,5 м.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года на границе Бурятии и Иркутской области пропал самолет Ан-2 с шестью пассажирами на борту. Поиски так и не дали результата.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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