Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали два человека

Двое осужденных совершили побег из колонии-поселения при ИК-15. Учреждение находится в городе Ангарске Иркутской области.

Отсутствие Николая Лиханова и Анатолия Сентякова сотрудники участка обнаружили вчера. Они отбывают наказание за кражи и мошенничество. Как пояснили в главном управлении ФСИН по Иркутской области, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Осужденные могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме», - сообщили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре один из осужденных совершил побег из колонии-поселения в иркутском Усть-Куте. Через несколько дней его задержали в Братске.

Фото: сайт главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области