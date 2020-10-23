Грановщинская аномалия: пожары в иркутской деревне происходят почти каждый день

В этом году резко выросло число пожаров в Уриковском муниципальном образовании. Это стало причиной внепланового совещания в главном управлении МЧС России по Иркутской области.

По данным спасателей, с начала года в регионе зафиксировано 5,7 тыс. пожаров. Погибли 142 человека, в том числе 25 детей. На общем фоне выделяется ситуация в Уриковском муниципальном образовании.

«Если в прошлом году с начала года на территории этого муниципального образования произошло 48 пожаров, то в этом году их зафиксировано уже 70. При этом 17 пожаров произошло в населенном пункте Грановщина. Последнее время пожары в этой деревне фиксируются почти каждый день», - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Как писали Sibnovosti.ru, 16 октября пожар уничтожил в деревне четыре частных дома. Возгорание произошло в гараже одного из домов.

В МЧС указали на то, что руководство муниципалитета не выполняет предписания, касающиеся принятия противопожарных мер. По данным ведомства, в сентябре прокуратура Иркутского района направила в суд исковое заявление об устранении нарушений законодательства администрацией Уриковского муниципального образования в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера.

Уриковское муниципальное образование входит в состав Иркутского района. Здесь в девяти населенных пунктах проживает 11 тыс. человек. Население Грановщины – более 3 тыс. человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области