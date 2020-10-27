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В Иркутской области завершился процесс по делу группировки «черных» лесорубов

Главная Происшествия
Иркутск
10:35 27 Октября 2020
лесорубы, приговор, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский районный суд вынес обвинительный приговор лидеру и семерым участникам преступного сообщества «черных» лесорубов. В полиции группировку называют одной из самых крупных за последние 20 лет в этой сфере.

По данным МВД России, деятельность группировки была пресечена в 2015 году. В прошлом году 22 ее участника уже получили от двух с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что общий ущерб лесам и находящимся в них природным объектам составил почти 18 млн руб. При этом половина чистой прибыли оставалась у лидера сообщества. В среднем он получал 300 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, бригада нелегальных лесорубов получала по 6 тыс. руб. за один грузовой автомобиль древесины. Старший бригадир зарабатывал от 35 до 50 тыс. руб. ежемесячно», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге организатор преступного сообщества приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. Остальные обвиняемые получили от трех до семи лет лишения свободы.

20 октября министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Пертренев на заседании регионального оперативного штаба доложил о реализации плана по снижению объема незаконной заготовки древесины на 2020-2023 годы. По его данным, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы незаконных рубок леса в Иркутской области снизился почти на 19%.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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