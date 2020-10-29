29 октября
Иркутск
погода +3 °C
77.55
 
€ 91.26
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Артистка иркутского театра перевела мошенникам 300 тыс. рублей

Главная Происшествия
Иркутск
13:22 29 Октября 2020
мошенник, деньги, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Артистка одного из иркутских театров стал жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 300 тыс. руб.

Мошенники применили распространенную в последнее время форму обмана. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о том, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения и для предотвращения посягательства следует перевести деньги на резервный счет.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, только за минувшую неделю, попав на эту удочку мошенников, лишились своих сбережений еще 20 человек. Сумма ущерба превысила 3 млн руб. За девять месяцев этого года от действий псевдо-сотрудников банка пострадали более 2 тыс.  жителей региона. Их общие потери достигли 140 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, только за одну неделю с 5 по 11 октября этого года мошенники похитили у жителей Томской области 5,3 млн руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области завершился процесс по делу группировки «черных» лесорубов

В Иркутской области завершился процесс по делу группировки «черных» лесорубов

27 Октября 2020 г.
Ее лидер получил 13 лет колонии строгого режима
Новости Иркутска: Грановщинская аномалия: пожары в иркутской деревне происходят почти каждый день

Грановщинская аномалия: пожары в иркутской деревне происходят почти каждый день

23 Октября 2020 г.
Ситуацию обсудили в главном управлении МЧС по Иркутской области
Новости Иркутска: Двое жителей Сахалина украли более четверти тонны красной икры

Двое жителей Сахалина украли более четверти тонны красной икры

22 Октября 2020 г.
К моменту задержания икру они уже успели распродать. Ущерб составил почти один млн рублей.
Новости Иркутска: Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали два человека

Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали два человека

21 Октября 2020 г.
Они отбывают наказание за кражи и мошенничество
Новости Иркутска: Бурятские спасатели ищут рыбака на озере Котокель

Бурятские спасатели ищут рыбака на озере Котокель

20 Октября 2020 г.
Тело его напарника уже обнаружено
Новости Иркутска: Пожар стал причиной гибели трех человек в Иркутской области

Пожар стал причиной гибели трех человек в Иркутской области

19 Октября 2020 г.
Частный дом сгорел в Нижнеудинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: На поиски самолета в Иркутской области отвели еще четыре дня

На поиски самолета в Иркутской области отвели еще четыре дня

27 Октября 2020 г.
Искать Ан-2 будут с помощью вертолета и беспилотника
Новости Иркутска: В Бурятии больные коронавирусом пенсионеры получат бесплатные лекарства

В Бурятии больные коронавирусом пенсионеры получат бесплатные лекарства

28 Октября 2020 г.
Первую партию медикаментов передадут сегодня
Новости Иркутска: Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом

26 Октября 2020 г.
Игорь Кобзев работает на самоизоляции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru