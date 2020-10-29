Артистка иркутского театра перевела мошенникам 300 тыс. рублей

Артистка одного из иркутских театров стал жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам 300 тыс. руб.

Мошенники применили распространенную в последнее время форму обмана. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о том, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения и для предотвращения посягательства следует перевести деньги на резервный счет.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, только за минувшую неделю, попав на эту удочку мошенников, лишились своих сбережений еще 20 человек. Сумма ущерба превысила 3 млн руб. За девять месяцев этого года от действий псевдо-сотрудников банка пострадали более 2 тыс. жителей региона. Их общие потери достигли 140 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, только за одну неделю с 5 по 11 октября этого года мошенники похитили у жителей Томской области 5,3 млн руб.

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