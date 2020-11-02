Строительство аквапарка в Иркутской области вылилось в мошенничество

Тайшетский городской суд в Иркутской области вынес обвинительный приговор по делу о строительстве в городе Бирюсинске развлекательного центра. Уголовное дело расследовалось по ст. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество).

Обвиняемым по делу проходили две предпринимательницы, которые решили построить развлекательный центр, включающий в себя боулинг, аквапарк, ресторан.

«Когда деньги закончились, они начали склонять местных жителей к заключению кредитных договоров, убеждая в том, что долги и проценты они выплатят самостоятельно. Для того, чтобы получить одобрение кредитора, организаторы аферы фальсифицировали различные документы, в том числе сведения о заработной плате и месте работы заемщиков и поручителей», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным регионального главка полиции, потерпевшими стали 255 человек. Сумма понесенного ими ущерба составила примерно 110 млн руб. Эта деятельность обвиняемых была пресечена в 2018 году.

Тайшетский городской суд назначил подсудимым пять и шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года каждой.

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