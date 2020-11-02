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В Иркутской области из-за ледоства экстренно закрыли мост через Лену

Главная Происшествия
Иркутск
13:31 2 Ноября 2020
мост, река, лед
Автор: Sibnovosti.ru
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В Жигаловском районе пришлось закрыть для движения наплавной мост через Лену. В результате отрезанными оказались несколько населенных пунктов.

Мост находится в поселке Тутура. Решение закрыть его было принято вчера после того, как ледостав стал угрожать объекту.

«Сейчас у моста стоят несколько лесовозов, бензовоз, контейнеровозы. Для пассажиров междугородных автобусов было принято экстренное решение. Людей пешком перевели через мост и посадили в транспорт, доставлявший пассажиров по тому же маршруту, но в другую сторону», - сообщил вчера официальный портал Иркутской области.

По данным региональный властей, режим ЧС введен на территории Чеканского, Рудовского и Тутурского муниципальных образований. В Тутуру прибыла группа спасателей с аэролодкой. Они будут обеспечивать экстренное сообщение, доставлять продукты.

Ремонт моста начнется после окончания ледостава.

Фото: официальный портал Иркутской области

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